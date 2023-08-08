Türkiye - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? FIBA Olimpiyat Ön Eleme maçları hazırlıkları için A Milli Erkek Basketbol Takımımız Polonya ile karşı karşıya gelecek. Basketbol tutkunları maçın detaylarını araştırmaya başladı. İşte Türkiye - Polonya maçı tarihi, saati ve yayın kanalı…

A Milli Erkek Basketbol Takımımız FIBA Olimpiyat Ön Eleme turunda İzlanda, Bulgaristan ve Ukrayna ile mücadele edecek. A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın da mücadele edeceği FIBA 2025 Şampiyonası Elemeleri için kura çekimleri ise 8 Ağustos’ta gerçekleşecek. Milliler Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası öncesinde hazırlık kapsamında maça çıkacak. Hazırlık maçında Polonya ile kozlarını paylaşacak. Basketbol tutkunları, milli maça kısa bir zaman kala maçın detaylarını araştırmaya başladı. Peki Türkiye- Polonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar… Türkiye - Polonya maçı ne zaman? Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak olan Türkiye – Polonya basketbol maçı 9 Ağustos 2023 Çarşamba günü (yarın) saat 20:00’de başlayacak. Maç, TRT Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.