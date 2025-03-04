Türkiye’de de satılan meyve suyu devinde kriz! İflasın eşiğinde...

Haber Merkezi

Türkiye’de de satışı yapılan ABD merkezli meyve suyu devi finansal krizle karşı karşıya kaldı.

1947’den bu yana üretim yapan Tropicana portakal ürerimde devrim yaratmasıyla biliniyordu. Ancak portakal suyu üretiminde devrim yaratan Tropicana, son yıllarda büyük finansal zorluklarla karşı karşıya kalmasıyla sektörde ilgi odağı oldu.

Florida'daki güçlü kasırgalar ve ormanlık alanları etkileyen hastalıklar, markanın en temel hammaddesi olan portakal üretimini ciddi şekilde sekteye uğramasına neden oldu.

Büyük bir üretim kaybı yaşayan markanın, portakal üretiminde son 88 yılın en düşük seviyesine düşmesinin beklendiği belirtildi.

KRİZLE BAŞ BAŞA KALDI!

Tropicana, iklim değişikliği, hastalıklar, yüksek fiyatlar ve değişen tüketici tercihlerinin etkisiyle büyük bir krizle baş başa kalırken sektörde yaşanan bu zorluk dikkat çekti.

CNN Business'tan aktardığına göre, Tropicana, geçtiğimiz çeyrekte yüzde 4'lük gelir kaybı yaşarken, net karı yüzde 10 azaldı. Şirketin çoğunluk hissesine sahip olan PAI Partners, 30 milyon dolarlık acil bir kredi sağlarken azınlık hisseye sahip PepsiCo, yatırımının değerini 135 milyon dolar düşürdü.

Yaşanan bu krizin nelere yol açacağı merakla beklenirken meyve suyu devinin iflas ile karşı karşıya kalma ihtimalleri gündem oldu.