Türkiye'de En Çok Muhtar Hangi İlde Var? İstanbul Değil! Ülkemizde en çok muhtar sayısına sahip olan iller bakın hangileri...

Yağmur Dinç

Türkiye'nin demokrasi çarklarının en küçük ama en önemli dişlilerinden olan muhtarlar, 2024 yılı itibarıyla aylık net 20 bin 285 TL maaş alarak her mahalle ve köyün nabzını tutan yerel yöneticiler olarak kritik bir rol üstleniyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) 2023 yılı Aralık ayı verilerine göre, ülkemizin 81 ilindeki aktif 4B sigortalı muhtar dağılımı, ilginç bir tablo ortaya koyuyor.

Peki, hangi ilimizde en çok muhtar görev yapıyor? Büyükşehirler mi yoksa daha küçük iller mi muhtarlık konusunda başı çekiyor?

İşte, SGK'nın en güncel verileriyle Türkiye'nin muhtar haritası:

ŞANLIURFA ZİRVEDE

Listenin zirvesinde, belki de birçoğumuz için sürpriz olabilecek bir il yer alıyor: Şanlıurfa.

Güneydoğu Anadolu'nun bu büyük şehri, tam 928 muhtarla Türkiye'nin en çok muhtara sahip ili unvanını taşıyor.

Onu 709 muhtarla Doğu Anadolu'nun soğuk şehri Erzurum ve 681 muhtarla İç Anadolu'nun tarih kokan şehri Sivas takip ediyor.

Listenin diğer ucunda ise, en az aktif 4B sigortalı muhtara sahip iller dikkat çekiyor. Yalova sadece 25 muhtarla listenin en sonunda yer alırken, onu 57 muhtarla Bartın ve 81 muhtarla Bayburt takip ediyor.

İLLERE GÖRE MUHTAR SAYISI

İşte İl İl Muhtar Sayısı:

Şanlıurfa: 928

Erzurum: 709

Sivas: 681

Diyarbakır: 588

Samsun: 483

Balıkesir: 483

İzmir: 480

Manisa: 485

Kastamonu: 416

Konya: 494

Ağrı: 491

Van: 492

Tokat: 460

Ankara: 502

Çorum: 379

Mersin: 381

Gaziantep: 416

Afyonkarahisar: 407

Yozgat: 404

Adana: 396

Malatya: 376

İstanbul: 375

Adıyaman: 374

Kayseri: 321

Bitlis: 308

Elazığ: 299

Aydın: 298

Erzincan: 294

Ordu: 294

Kütahya: 276

Giresun: 273

Sakarya: 273

Hatay: 265

Denizli: 258

Bingöl: 257

Kahramanmaraş: 253

Çanakkale: 239

Batman: 235

Kars: 222

Trabzon: 192

Sinop: 183

Ardahan: 182

Isparta: 180

Siirt: 175

Eskişehir: 173

Aksaray: 168

Bolu: 167

Karaman: 151

Kırşehir: 138

Rize: 137

Uşak: 135

Düzce: 133

Kilis: 132

Kocaeli: 125

Hakkari: 120

Edirne: 114

Artvin: 112

Burdur: 111

Kırıkkale: 108

Nevşehir: 108

Niğde: 105

Kırklareli: 102

Zonguldak: 99

Iğdır: 93

Karabük: 93

Bilecik: 89

Tekirdağ: 84

Bayburt: 81

Bartın: 57

Yalova: 25