Türkiye'de En Çok Muhtar Hangi İlde Var? İstanbul Değil!

Türkiye'nin demokrasi çarklarının en küçük ama en önemli dişlilerinden olan muhtarlar, 2024 yılı itibarıyla aylık net 20 bin 285 TL maaş alarak her mahalle ve köyün nabzını tutan yerel yöneticiler olarak kritik bir rol üstleniyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) 2023 yılı Aralık ayı verilerine göre, ülkemizin 81 ilindeki aktif 4B sigortalı muhtar dağılımı, ilginç bir tablo ortaya koyuyor.
Peki, hangi ilimizde en çok muhtar görev yapıyor? Büyükşehirler mi yoksa daha küçük iller mi muhtarlık konusunda başı çekiyor?
İşte, SGK'nın en güncel verileriyle Türkiye'nin muhtar haritası:
ŞANLIURFA ZİRVEDE
Listenin zirvesinde, belki de birçoğumuz için sürpriz olabilecek bir il yer alıyor: Şanlıurfa.
Güneydoğu Anadolu'nun bu büyük şehri, tam 928 muhtarla Türkiye'nin en çok muhtara sahip ili unvanını taşıyor.
Onu 709 muhtarla Doğu Anadolu'nun soğuk şehri Erzurum ve 681 muhtarla İç Anadolu'nun tarih kokan şehri Sivas takip ediyor.
Listenin diğer ucunda ise, en az aktif 4B sigortalı muhtara sahip iller dikkat çekiyor. Yalova sadece 25 muhtarla listenin en sonunda yer alırken, onu 57 muhtarla Bartın ve 81 muhtarla Bayburt takip ediyor.
İLLERE GÖRE MUHTAR SAYISI
İşte İl İl Muhtar Sayısı:
Şanlıurfa: 928
Erzurum: 709
Sivas: 681
Diyarbakır: 588
Samsun: 483
Balıkesir: 483
İzmir: 480
Manisa: 485
Kastamonu: 416
Konya: 494
Ağrı: 491
Van: 492
Tokat: 460
Ankara: 502
Çorum: 379
Mersin: 381
Gaziantep: 416
Afyonkarahisar: 407
Yozgat: 404
Adana: 396
Malatya: 376
İstanbul: 375
Adıyaman: 374
Kayseri: 321
Bitlis: 308
Elazığ: 299
Aydın: 298
Erzincan: 294
Ordu: 294
Kütahya: 276
Giresun: 273
Sakarya: 273
Hatay: 265
Denizli: 258
Bingöl: 257
Kahramanmaraş: 253
Çanakkale: 239
Batman: 235
Kars: 222
Trabzon: 192
Sinop: 183
Ardahan: 182
Isparta: 180
Siirt: 175
Eskişehir: 173
Aksaray: 168
Bolu: 167
Karaman: 151
Kırşehir: 138
Rize: 137
Uşak: 135
Düzce: 133
Kilis: 132
Kocaeli: 125
Hakkari: 120
Edirne: 114
Artvin: 112
Burdur: 111
Kırıkkale: 108
Nevşehir: 108
Niğde: 105
Kırklareli: 102
Zonguldak: 99
Iğdır: 93
Karabük: 93
Bilecik: 89
Tekirdağ: 84
Bayburt: 81
Bartın: 57
Yalova: 25