Türkiye’de sürücülerin en çok kaza yaptığı yollar belli oldu! Bu yollar resmen kaza geçidi

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Dünya genelinin en büyük sorunlarından biri halinde olan trafik kazaları ülkemizde de neredeyse her geçen gün yaşanıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2024 yılının kaza raporu verilerine göre 1 milyon 444 bin trafik kazası meydana geldi.

Yüz binlerce can kaybının yaşandığı bu kazaların özellikle bazı yollarda yaşanması dikkat çekti. Bu kapsamda yapılan araştırmalar sonucunda uzmanlar belirli karayolu hatlarında sürücülerin daha dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Söz konusu yolların virajlı, dar, yeterince aydınlatılmamış veya aşırı yoğun olması trafik kazalarının yaşanmasında oldukça büyük bir etken olarak gösterildi. Yapılan çalışmalar sonucunda Türkiye’de sürücülerin en çok kaza yaptığı yollar belli oldu.

İŞTE SÜRÜCÜLERİN EN ÇOK KAZA YAPTIĞI 10 YOL

10. Bolu Ankara Bolu Yolu - Ankara Zonguldak Yolu Kesişimi - Şahnalar Mevkisi

9. Aydın Dr. Sabri Yayla Bulvarı - Selçuk Mevkisi

8. Ankara Eskişehir Yolu - Üniversite Caddesi Kesişimi - Bağlıca Mevki - 2

7. Ankara Ankara Konya Yolu - Ankara Bala Yolu Kesişimi - Oğulbey Mevkisi

6. Ankara Eskişehir Yolu - Üniversite Caddesi Kesişimi - Bağlıca Mevkisi

5. Ankara Ankara Çevre Yolu - Çubuk Barajı - Altındağ Mevkisi

4. Amasya Amasya - Erzincan Yolu - Akındağ Yolu Kesişimi - Dörtyol Mevkisi

3. Amasya İstanbul - Samsun Yolu Zübeyde Hanım Bulvarı Gümüşhacıköy Mevkisi

2. Adana Tarsus Ankara Otoyolu - Kadelli Mevkisi

1. Adana Adana Osmaniye Yolu - Özdemir Sabancı Bulvarı Kesişimi - Büyükmangıt Mevkisi