Türkiye’de yaşamak için en uygun olan iller listelendi! Öğrencilerin gözde şehri zirveye yerleşti

Haber Merkezi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve çeşitli araştırma kuruluşlarının 2025 yılı verileri, Türkiye'de yaşam kalitesi en yüksek şehirleri ortaya koydu.

Sağlık, eğitim, gelir düzeyi, güvenlik, ulaşım ve çevresel kalite gibi birçok önemli kriterin dikkate alındığı araştırma, şehirlerin yaşam standartları konusunda dikkat çekici sonuçlar sundu.

Verilere göre, Türkiye’nin dört bir yanında bazı şehirler diğerlerine kıyasla çok daha yüksek bir yaşam kalitesi sunuyor.

Eğitim olanaklarının genişliği, sağlık hizmetlerinin erişilebilirliği, suç oranlarının düşüklüğü ve çevresel faktörlerdeki başarı, bu şehirleri yaşamak için en cazip merkezler haline getirdi. Bakın 81 il arasından yaşanabilir iller arasına girmeyi hangi iller başardı.

TÜRKİYE’NİN EN YAŞANABİLİR 10 İLİ

1-ESKİŞEHİR

2- İZMİR

3- MUĞLA

4- ANTALYA

5- ÇANAKKALE

6- BURSA

7- İSTANBUL

8- TRABZON

9- ANKARA

10- MERSİN