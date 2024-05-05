Türkiye'den lezzet şovu! Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri açıklandı...

Eşsiz Türk lezzetleri, dünyaya nam salmaya devam ediyor.
Geleneksel tarifleri öne çıkarmasıyla bilinen Taste Atlas (Lezzet Atlası) dünyanın en iyi yoğurtlu yemeklerini listeledi.
Listede birçok Türk lezzeti yer alırken; Bodrum, Muğla bölgesine özgü olan "Çökertme kebabı" ilk sırada yer aldı.
İşte en iyi yoğurtlu yemekler listesi:
1. Çökertme kebabı (Türkiye)
2. Tandoori (Hindistan)
3. Tzatziki (Yunanistan)
4. Mantı (Türkiye)
5. Shishbarak (Lübnan)
6. Korma (Hindistan)
7. Şiş tavuk (Türkiye)
8. Chicken Tikka Masalan (Hindistan)
9. Fatteh (Lübnan)
10. Burek sa sirom (Sırbistan)
11. Shrikhand (Hindistan)
12. Koldskal (Danimarka)
13. Şambali (Türkiye)
14. Haydari (Türkiye)
15. Rogan josh (Hindistan)
16. Tirokafteri (Yunanistan)
17. Snezhanka salata (Bulgaristan)
18. Banitsa (Bulgaristan)
19. Cacık (Türkiye)
20. Raita (Hindistan)