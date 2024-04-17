Türkiye’nin en yaşanabilir şehirleri belli oldu! Listenin zirvesi şaşırttı…

Ekonomi dergisi Forbes'in Türkiye ile ilgili yaptığı 'Yaşamak ve çalışmak için en iyi şehirler' konulu bir araştırma gerçekleştirdi. Yapılan araştırmanın sonuçları ise şaşkınlık yarattı.
Yapılan araştırma sonucunda "Türkiye'nin en yaşanabilir illeri" listesi oluşturuldu. İlk sıradaki şehir ise herkesin dikkatini çekti.
Türkiye’de belki de çoğu kişinin yaşamayı tercih etmeyeceği o şehir yapılan araştırmalar sonucunda zirveye yerleşti.
Hem nüfusunun kalabalıklığı hem de yaşamın diğer şehirlere nazaran daha pahalı olduğu o ilimizi listenin başında görenler şaştı kaldı.
İşte, Türkiye’nin en yaşanabilir şehirleri…
1- İSTANBUL
Genel Endeks Puanı: 68,9
2- ANKARA
Genel Endeks Puanı: 66,13
3- İZMİR
Genel Endeks Puanı: 62,39
4- TEKİRDAĞ
Genel Endeks Puanı: 61,46
5- KOCAELİ
Genel Endeks Puanı: 59,98
6- ANTALYA
Genel Endeks Puanı: 59,1
7-YALOVA
Genel Endeks Puanı: 58,07
8- BURSA
Genel Endeks Puanı: 57,13
9- ESKİŞEHİR
Genel Endeks Puanı: 56,84
10- TRABZON
Genel Endeks Puanı: 53,38