Türkiye’nin en yaşanabilir şehirleri belli oldu! Listenin zirvesi şaşırttı… Ünlü ekonomi dergisi Forbes Türkiye’nin en yaşanabilir 10 şehrini açıkladı. Listenin zirvesi görenleri şaşırttı. İşte, Türkiye’nin en yaşanabilir 10 şehri…

ensonhaber.com

Ekonomi dergisi Forbes'in Türkiye ile ilgili yaptığı 'Yaşamak ve çalışmak için en iyi şehirler' konulu bir araştırma gerçekleştirdi. Yapılan araştırmanın sonuçları ise şaşkınlık yarattı.

Yapılan araştırma sonucunda "Türkiye'nin en yaşanabilir illeri" listesi oluşturuldu. İlk sıradaki şehir ise herkesin dikkatini çekti.

Türkiye’de belki de çoğu kişinin yaşamayı tercih etmeyeceği o şehir yapılan araştırmalar sonucunda zirveye yerleşti.

Hem nüfusunun kalabalıklığı hem de yaşamın diğer şehirlere nazaran daha pahalı olduğu o ilimizi listenin başında görenler şaştı kaldı.

İşte, Türkiye’nin en yaşanabilir şehirleri…

1- İSTANBUL

Genel Endeks Puanı: 68,9

2- ANKARA

Genel Endeks Puanı: 66,13

3- İZMİR

Genel Endeks Puanı: 62,39

4- TEKİRDAĞ

Genel Endeks Puanı: 61,46

5- KOCAELİ

Genel Endeks Puanı: 59,98

6- ANTALYA

Genel Endeks Puanı: 59,1

7-YALOVA

Genel Endeks Puanı: 58,07

8- BURSA

Genel Endeks Puanı: 57,13

9- ESKİŞEHİR

Genel Endeks Puanı: 56,84

10- TRABZON

Genel Endeks Puanı: 53,38