Türkiye’nin ünlü nakliye devi iflas etti! 50 yıllık devir kapandı

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Türkiye’de 1974 yılından bu yana “evden eve nakliyat ve eşya taşıma” alanında hizmet veren Soylu Nakliyat ve Taşımacılık Ticaret Limited Şirketi iflas haberiyle şaşkınlık yarattı.

50 yıldır İstanbul’dan Kars’a nakliyat hizmeti veren şirket son dönemlerde yaşadığı ekonomik zorluklar nedeniyle Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne iflas başvurusunda bulundu.

Mahkeme, firmaya bir yıllık kesin mühlet tanıyarak iflas kararını resmileştirdi.

İFLASINA KARAR VERİLDİ!

Soylu Nakliyat, iflas gerekçesi olarak küresel ekonomik krizin Türkiye üzerindeki etkilerini ve artan finansal zorlukları gösterdi.

Şirket, konkordato süreciyle borçlarını yeniden yapılandırmayı hedeflese de mahkeme, mali sıkıntıların aşılamayacağına kanaat getirerek iflas kararını verdi.

Mahkemenin aldığı karar doğrultusunda, şirketin mal varlıklarının muhafazası için tüm önlemler alındı. Ayrıca, konkordato süreci kapsamında yapılan tedbir kararları kesin mühlet süresi boyunca geçerli olacak. Mahkeme, alınan kararların İcra ve İflas Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince kamuoyuna ilan edilmesini sağladı.

Soylu Nakliyat’ın iflasıyla ilgili kararlar, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde kayıtlı diğer alacaklıları ve ilgilileri de etkilediği için söz konusu süreç, mahkemenin atadığı komiser heyetinin raporları doğrultusunda devam edecek.