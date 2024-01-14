Türkiye’nin yakasını bırakmıyor, 15 Ocak'tan itibaren geri gelecek! Hazır olun… Türkiye için kar hayali yine suya düştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü gün gün hava durumunu yayınladı. Tam bitti derken geri geliyor. Bakın Pazartesi'den itibaren hava nasıl olacak...

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Son günlerde tüm ülkede etkisini gösteren soğuk ve yağışlı hava, günlük yaşantıyı olumsuz etkilerken, vatandaşlar kar yağışlarına ve düşen sıcaklıklara karşı tedbirlerini aldı.

Ayaz ve don olayları da özellikle tarım alanında endişe yaratırken, hava durumu raporlarına göre bu olumsuz etkilerin azalması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan gün gün hava durumu raporlarına göre, önümüzdeki hafta sıcaklıkların artması bekleniyor.

Pazar günü bir miktar sıcaklık artışı olsa da, ülke genelinde ayaz ve don etkisi devam edecek.

Ancak, yeni haftanın gelmesiyle birlikte daha ılıman bir hava bekleniyor.

Sıcak hava geri geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi hesabından yaptığı paylaşımda sıcaklıkların yükseleceğini şu sözlerle duyurdu:

"Hava sıcaklıklarının Pazar kuzeybatı kesimlerde, hafta başından itibaren ülkemiz genelinde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor."