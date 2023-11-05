Türkiye'ye özel Tesla indirimi! İşte geçerli olan modeller ve fiyatlar Tesla Türkiye, 'hemen teslim edilebilir' notuyla listelediği pek çok aracı indirimli satışa sundu. İşte Türkiye'ye özel Tesla indirimiyle yeni fiyatlar...

ensonhaber.com

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un başarısı, diğer elektrikli otomobil üreticilerini fiyat indirimleri yapmaya itiyor.

Dünyanın en ünlü elektrikli araba markası Tesla, ilk adımı attı.

Elon Musk'ın Türkiye'ye ilgisi de etkili oldu.

Tesla kampanyası

Elektrikli otomobil devi, Model Y serisinde 400 bin liraya varan indirimler uyguladı.

Model Y'nin çeşitli donanım paketlerine göre değişen fiyatlar, yapılan indirimle daha erişilebilir hale geldi.

Önceki fiyatı 2 milyon 765 bin 261 TL olan Model Y Long Range'in fiyatında 431 bin 165 TL'lik indirim yapılarak 2 milyon 334 bin 096 TL'den satışa sunuldu.

İşte indirimli Tesla modelleri...