Türkiye'ye sürpriz ziyaret! O tarihe hazırlanın; Cayır cayır yakacak Meteoroloji kaynakları önümüzdeki hafta Türkiye’ye gelecek olan yeni hava dalgasını duyurdu. Bu kez uzun sürecek, Hem tozlu olacak hem yakacak.

ensonhaber.com

Son günlerde ülkemizde hava oldukça değişken.

Bir gün sıcak, bir gün soğuk hava esiyor derken, kışın sona erdiğini düşünmek bile mümkün. Ancak, son yağışlar halkın yüzünü güldürdü.

Toprağa ve bitkilere can veren yağmurlar, bir nevi hafif bir umut ışığı oldu. Ancak, ne yazık ki bu sevindirici durumun uzun süre devam etmeyeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji kaynakları, yeni bir hava olayıyla ilgili uyarıda bulundu.

O tarihte giriş yapacak

Meteoroloji kaynağı Hava Forum, X hesabından yaptığı hava açıklamada, Afrika'dan yeni bir çöl tozu geleceğini duyurdu. Hava sıcaklıkları için de yorum yapan Hava Forum, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Önümüzdeki hafta ortası Afrika üzerinden yurdumuza hem çöl tozu hem de ılık/sıcak hava dalgası gelmesi tahmin ediliyor. Afrika severlere duyurulur..."