Turşu yaparken 1 tatlı kaşığı ekleyin, biberleriniz kütür kütür olacak

Ev yapımı turşular, sağlıklı ve lezzetli atıştırmalıklar arayanların favorisi haline geliyor.
Jalapeno biberlerinin turşusu da bu lezzetli seçenekler arasında öne çıkıyor.
Evde jalapeno turşusu yapmak, hem pratik hem de keyifli bir aktivite olabilir. Peki ama nasıl?
Acı severler için jalapeno biber turşusunun tarifini derledik. Ayrıca biberlerinizin sert ve lezzetli olması için püf noktayı da verdik.
Hemen deneyin!
Malzemeler
· 500 gram jalapeno biber
· 2 su bardağı su
· 2 su bardağı sirke
· 2 yemek kaşığı tuz
· 4 diş sarımsak
· 1 tatlı kaşığı hardal tohumu
· 1 tatlı kaşığı karabiber
Hazırlanışı
Jalapeno biberlerini yıkayın ve dilimleyin. Eğer daha az acı bir turşu istiyorsanız, biberlerin çekirdeklerini ve zarlarını çıkarabilirsiniz.
Bir tencereye su, sirke, tuz, sarımsak, hardal tohumu ve karabiberi ekleyin. Karışımı güzelce kaynatın.
Kaynayan karışımın içine dilimlediğiniz biberleri ekleyin ve birkaç dakika daha kaynatın.
Sonra biberleri hazırladığınız turşu kavanozlarına paylaştırın. Üzerine kalan sıvı karışımı ekleyin.
Kavanozları sıkıca kapatın ve oda sıcaklığında soğumaları için bekletin. Soğuduktan sonra turşularınızı buzdolabında saklayabilirsiniz.
İşte, ev yapımı turşunuz hazır!