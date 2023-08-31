Turşuyu lezzetlendiren püf noktaları! Lezzetli ve erimeyen turşu yapmak için bunları deneyin Turşu kurarken dikkat etmeniz gereken bazı püf noktaları bulunuyor. Bunlara dikkat ederek daha lezzetli turşular kurabilirsiniz. İşte o püf noktaları..

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Sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alan turşu ülkemizde oldukça çok tüketilmektedir. Birçok çeşidi olan turşu mutfakların olmazsa olmazları arasında yer alıyor.

Ev hanımları kışlık turşularını kurmaya başladı. Turşu kurarken turşunun daha lezzetli olmasını sağlayacak bazı ipuçları bulunmaktadır.

Bilindiği üzere turşu yapımı, zahmetli ve zor bir süreçtir. Turşunuzun lezzetli olmasını ve erimemesini istiyorsanız, yapmanız gereken bazı püf noktalar bulunuyor.

Lezzetli turşu kurmanın tüyoları internette sık sık araştırılıyor. Bu yazımızda sizler için bu tüyoları derledik.

İşte daha lezzetli turşu yapmak için dikkat etmeniz gereken bazı püf noktaları..

Taze sebzeler seçin

Turşu yapacağınız sebzelerin tazeliklerine dikkat edin. Taze sebzeler ile yapacağınız turşular daha lezzetli olacaktır. Eğer taze olmayan ve bozuk sebzeler ile turşu yaparsanız turşunuz lezzetsiz olacaktır.

Kap temizliği

Turşuyu kuracağınız kavanoz veya kabın temiz olmasına dikkat edin. Kabın içerisinde herhangi bir kir veya bakteri olmamasına özen gösterin aksi taktirde turşunuz bozulabilir.

Doğru şekilde muhafaza edin

Turşunuzu kurduktan sonra, kavanozun kapağını sıkıca kapatın ve güneş görmeyen serin bir yerde muhafaza edin. Turşunuzun erimesini önlemek için, kavanozun ağzını kesinlikle açmayın ve turşuyu güneş ışığından sürekli uzak tutun.

Suyun kalitesine özen gösterin

Turşu hazırlarken kullanacağınız suyun kalitesi son derece önemlidir. Eğer çeşme suyundan kuracaksanız suyun tadına bakmalısınız. Musluktan akan su kalitesizse, turşunuzun lezzeti kötü olacaktır. Bu yüzden kullanacağınız suyun hazır su olmasına veya kaynatılmış olmasına özen gösterin.

Tuz miktarı

Turşu yaparken en önemli hususlardan biride tuz oranıdır. Turşunuzu kurarken tuz miktarına dikkat edin. Bilindiği üzere tuz, turşunun lezzetini belirleyen önemli etkendir. Eğer tuzu fazla kaçırırsanız turşunuzun tadı çok tuzlu olabilir. Bu yüzden tuz miktarını iyi ayarlamalısınız.