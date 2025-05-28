TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS/1 tercih sonuçları tarihi

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Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) tercih sonuçları için araştırmalar hız kazandı. Tercihlerini yapan adaylar tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi öğrenmek istiyor.

21-27 Mayıs tarihlerinde sınavdan aldıkları puanlara göre tercih işlemlerini tamamlayan tıp mezunları, gözlerini tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihlere çevirdi.

Tercihlerini yapan binlerce aday ÖSYM tarafından tercih sonuçlarının açıklanmasını bekliyor.

Peki, 2025/TUS/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen o tarih..

TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

TUS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ÖSYM tarafından konu hakkında bir açıklama yapıldığı anda sizlerle paylaşacağız.

TUS tercih sonuçları ÖSYM'nin resmi sitesi olan "https://sonuc.osym.gov.tr" adresi üzerinden erişime açılacak.