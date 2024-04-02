Tuvalet taşını bu karışımla fırçalayın, kar gibi beyazlık görün Sararmış ve lekeli tuvalet taşını temizlemek için farklı bir yöntem arıyorsanız, doğru yerdesiniz. Kar beyazı yapacak olan formülü açıklıyoruz. İşte kullanmanın gereken o ürün...

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Tuvalet taşı, bulunduğu ortam ve asidik sıvılara maruz kaldığından kısa sürede sararabilir. Hijyenik olmayan koşullar, kireç ve mineral birikintileri, suyun yüksek demir veya manganez içeriği, deterjan artıkları ve hatta suyun pH seviyesi gibi etmenler de etkili olabilir.

Tuvalet taşının sarı ve kirli görüntüsünden bir türlü kurtulamıyorsanız, üzülmeyin.

Tuvalet taşı sararması, klozet içindeki kireçlenme, alaturka tuvalet taşı temizliği, pisuvar temizliği gibi birçok durum için geçerli bir çözüm var.

Bu yöntem sayesinde kar gibi beyazlayacak.

İşte karışım

Tuvalet taşlarınızı arap sabunu, biraz sirke ve cif karışımı ile ovalama yaptıktan 3 veya 4 saat beklettikten sonra temizleyip bembeyaz bir hale getirebilirsiniz.