Tüylerin diken diken olmasının sebebi bakın neymiş!

Bazı duygusal anlarda ya da ani hava değişimlerinde vücudumuzda meydana gelen bir durum olan "tüylerin diken diken olması", aslında bilimsel bir temele dayanıyor.

Bu fizyolojik tepki, vücudun dış etkenlere karşı kendini savunma mekanizmasının bir parçasıdır.

Soğuk hava, korku, heyecan veya yoğun duygular sırasında sinir sistemimiz "savaş ya da kaç" tepkisini devreye sokar.

Bu esnada kaslarımız kasılır, bu da kılların dip kısmındaki kasların gerilmesine ve tüylerin yukarı kalkmasına neden olur.

Bu durum, atalarımızdan miras kalan evrimsel bir tepkidir. Geçmişte vücut kılları daha gür olan insanlar ve hayvanlar, bu sayede hem daha iri görünerek kendilerini tehditlere karşı korumuş hem de sıcaklık kaybını azaltmıştır.

Günümüzde ise bu tepki çoğunlukla duygusal anlarda, müzik dinlerken ya da ani bir ürpermeyle kendini g