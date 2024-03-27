TV8,5'un şifresiz yayınlayacağı 7 maç açıklandı! İşte şifresiz yayınlanacak maçlar...

Maç yayınları ile dikkat çeken TV8,5'un 29-31 Mart tarihleri arasında yayınlayacağı maçların programı belli oldu.
Hollanda Eredivisie, Yunanistan Süper Ligi ve Suudi Arabistan Pro Ligi'nde oynanan bazı maçları şifresiz olarak yayınlayan TV8,5'un bu haftaki programını duyurdu.
Futbolseverler TV8,5 ekranlarında yayınlanacak şifresiz maçları yakından takip ediyor.
TV8,5'un bu hafta şifresiz olarak ekrana getireceği maçların programını sizler için derledik.
Bu hafta Hollanda Ligi, Yunanistan Süper Ligi ve Suudi Arabistan Pro Ligi'nde oynanacak 7 karşılaşama TV8,5'ta şifresiz olarak ekrana gelecek.
Peki, TV8,5'un şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri? İşte maç takvimi...
29 Mart Cuma
22:00 Al Ettifak - Al Ahli
30 Mart Cumartesi
18:30 NEC Nijmegen - PSV
22:00 Al Nassr - Al Tai
31 Mart Pazar
13:15 Zwolle - Ajax
15:30 Feyenoord - Utrecht
18:00 Panathinaikos - PAOK
20:30 AEK - Olympiakos