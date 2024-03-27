TV8,5'un şifresiz yayınlayacağı 7 maç açıklandı! İşte şifresiz yayınlanacak maçlar... Şifresiz maç yayınları ile dikkat çeken TV8,5 kanalı 29 Mart ile 31 Mart tarihleri arasında yayınlayacağı maçları yayın akışında duyurdu. İşte bu hafta yayınlanacak maçlar...

ensonhaber.com

Maç yayınları ile dikkat çeken TV8,5'un 29-31 Mart tarihleri arasında yayınlayacağı maçların programı belli oldu.

Hollanda Eredivisie, Yunanistan Süper Ligi ve Suudi Arabistan Pro Ligi'nde oynanan bazı maçları şifresiz olarak yayınlayan TV8,5'un bu haftaki programını duyurdu.

Futbolseverler TV8,5 ekranlarında yayınlanacak şifresiz maçları yakından takip ediyor.

TV8,5'un bu hafta şifresiz olarak ekrana getireceği maçların programını sizler için derledik.

Bu hafta Hollanda Ligi, Yunanistan Süper Ligi ve Suudi Arabistan Pro Ligi'nde oynanacak 7 karşılaşama TV8,5'ta şifresiz olarak ekrana gelecek.

Peki, TV8,5'un şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri? İşte maç takvimi...

29 Mart Cuma

22:00 Al Ettifak - Al Ahli

30 Mart Cumartesi

18:30 NEC Nijmegen - PSV

22:00 Al Nassr - Al Tai

31 Mart Pazar

13:15 Zwolle - Ajax

15:30 Feyenoord - Utrecht

18:00 Panathinaikos - PAOK

20:30 AEK - Olympiakos