Uçakların yakıt deposunun kanatlarında olmasının sebebi bakın neymiş… Uçakların yakıt depolarının nerede olduğunu hiç merak ettiniz mi? Muhtemelen çoğu kişi kuyruk tarafında olduğunu düşünüyor. Ancak bunun tam aksine yakıt deposu arka tarafta değil kanatlarında yer alıyor. İşte yakıt deposunun kanatlarda yer almasının nedeni…

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Normal araçlarımızda bulunan yakıt depoları genellikle araçların arka bölümünde yer alır. Bu duruma alıştığımızdan ötürü yakıt ile çalışan her türlü aracın yakıt depolarının da arka taraflarda olduğunu düşünürüz.

Ancak bu durum uçaklar için geçerli değildir. Uçaklarda yer alan yakıt depoları arka tarafa doğru değil tam orta kısımda yer alan kanatlarda yer alır.

Mühendislerin tarih boyunca uçakların yakıt depolarını farklı konumlarda değerlendirmiş ve son olarak kanatlarda bulunmasını tercih etmişlerdir.

İşte, yakıt depolarının kanatlarda olmasının sebebi…

Tarih boyunca mühendisler uçaklardaki en iyi verimliliğin kanat bölümünde sağlandığını açıklamıştır. Uçak kanatları, hava akımı yüzünden oluşan çeşitli kuvvetlere maruz kalıyor ve istenmeyen titreşimlere yol açabilen parçalardır.

Bu titreme bazen o kadar şiddetli olabiliyor ki kanadın hasar görmesine hatta çökmesine neden olabiliyor. Kanatlar içindeki yakıt tankları ise bu titremeyi azaltmada işe yarayan bir yoldur çünkü yakıtın ağırlığı, kanada ekstra bir sertlik kazandırır.

Kanat içindeki yakıt tankları, ağırlık merkezini uçuş boyunca sabit tutmaya yardımcı oluyor. Eğer yakıt uçağın ön veya arka kısmında depolansaydı, yakıt tükenirken uçağın dengesi bozulurdu. Bu yüzden uçuş sırasında ilk önce merkez tanktaki yakıt kullanılıyor, sonrasında ise kanatlardaki yakıt.

Kanatlar, aslında uçağı havada tutan kaldırma kuvvetini sağlıyor. Ancak bu kuvvet, aynı zamanda kanatlara bir yük de bindiriyor. Kanatlar içindeki yer alan yakıtta, bu yükü hafifletmeye yardımcı oluyor çünkü yakıt, kanatların daha az yüksekliğe çıkmasını sağlıyor. Motorların kanat altına monte edilmesi de bu stresi azaltıyor.