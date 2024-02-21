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Ücreti şaşırttı! Playstation Portal Türkiye fiyatı ne kadar, kaç TL?

Ücreti şaşırttı! Playstation Portal Türkiye fiyatı ne kadar, kaç TL? PlayStation 5 için geliştirilen el konsolu "PlayStation Portal"ın Türkiye fiyatı ve ne zaman satışa sunulacağı açıklandı.