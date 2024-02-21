Ücreti şaşırttı! Playstation Portal Türkiye fiyatı ne kadar, kaç TL?

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Oyun tutkunlarını sevindiren haber...
PlayStation'ın yeni oyuncağı "Portal", geçtiğimiz yıl görücüye çıkmıştı.
Cihaz PlayStation 5 içerisindeki oyunları wi-fi aracılığıyla uzaktan bağlanarak oynama imkanı tanıyor.
Oyunseveler, bu konsol ile PlayStation 5'e yükledikleri oyunlara ulaşabilecekler.
Merakla beklenen el konsolunun satış tarihi ve fiyatı açıklandı.
İşte PlayStation Portal Türkiye fiyatı...
Playstation Portal güncel fiyatı
PlayStation'ın ülkemizdeki resmi distribütörü olan Bilkom, cihazı fiyatını 11,999 TL olarak açıkladı.
PlayStation Portal, mart ayı itibarıyla Türkiye pazarına giriş yapacak.