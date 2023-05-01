ÜCRETSİZ DOĞALGAZ TARİHLERİ 2023! Doğalgaz hangi tarihler arasında bedava? İşte bitiş günü.. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği "1 aylık ücretsiz doğalgaz" uygulaması, Resmi Gazete'de yerini aldı. Bu kapsamda bedava sayılacak tarih aralıkları netleşti. Peki, doğalgaz ayın kaçından kaçına kadar ücretsiz? Doğalgaz hangi tarihlerde bedava? İşte yanıtı...

Karadeniz gazı, evlere geliyor; Vatandaşın faturadaki yükü, azalıyor.

Filyos Limanı'nda açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "doğalgaz" müjdesini duyurdu. Bu kapsamda konutlarda 1 yıllık sıcak su tüketimi (25 metreküp) ve 1 aylık doğalgaz ücretsiz olacak.

20 milyon doğalgaz abonesi, gözlerini faturaya çevirdi.

Doğalgazın ne zaman hangi ay ücretsiz olacağı merak edilirken, Resmi Gazete'de yanıt buldu.

Doğalgazın ücretsiz olarak sayılacağı günler net olarak açıklandı. Vatandaşlar ise faturaya yansıyacak olan miktarı merak ediyor.

Peki, doğalgaz hangi tarihler arasında ücretsiz? İşte başlangıç ve bitiş günü...

Ücretsiz doğalgaz tarihleri 2023

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, dağıtım şirketlerinden doğalgaz temin eden konut, ibadethane ve cemevi abonelerinden doğalgaz tüketimleri için 24 Nisan 2023 tarihinden 31 Mayıs 2023 tarihine kadar tahakkuk edecek ilk faturadan doğal gaz bedeli alınmayacak.

Ayrıca 1 Mayıs 2024 tarihine kadarki döneme ait aylık doğalgaz tüketimleri için tahakkuk edecek faturalarda 25 metreküpe kadar olan tüketim için doğalgaz bedeli alınmayacak.

Doğalgaz tüketimine ilişkin sistem kullanım bedelleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.