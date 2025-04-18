Ücretsiz internet dönemi başlıyor: İşte uyumlu telefon modelleri

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Elon Musk’ın uzay teknolojileri şirketi SpaceX, mobil iletişimde ezberleri bozan bir hamleye daha imza atıyor.

Şirketin geliştirdiği Starlink uydu ağı sayesinde, 2025’in Temmuz ayından itibaren bazı akıllı telefonlar doğrudan uzaydaki Starlink uydularına bağlanabilecek.

tarlink sayesinde, geleneksel baz istasyonlarına ihtiyaç duymadan, özellikle kırsal alanlarda ya da çekim sorunu yaşanan bölgelerde kullanıcılar sorunsuz bir şekilde iletişim kurabilecek.

Üstelik sistem, kullanıcıdan herhangi bir teknik müdahale beklemiyor. Telefonlar otomatik olarak uydu ağına bağlanacak ve iletişim kesintisiz şekilde sürecek.

STARLİNK’LE UYUMLU TELEFONLAR BELLİ OLDU

SpaceX’in paylaştığı listeye göre, Starlink uydu ağıyla doğrudan bağlantı kurabilecek cihazlar şöyle:

Apple: iPhone 14, iPhone 14 Pro, Pro Max ve sonrasında çıkan tüm iPhone modelleri Google: Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Fold, Pixel 9 XL

Motorola: 2024 yılı ve sonrasında üretilen tüm modeller

Samsung: Galaxy A14, A15, A16, A35, A53, A54 ile Z Flip3 ve Z Fold3