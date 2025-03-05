Ücretsiz ulaşım desteği başladı: İşte seferler ve güzergah bilgileri…

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Diyarbakır’ın Eğil Belediyesi, vatandaşların ulaşımını daha konforlu ve erişilebilir hale getirmek amacıyla mahallelere ücretsiz otobüs seferleri başlattı.

Belirlenen gün ve saatlerde gerçekleşecek seferler sayesinde mahalle sakinleri, ilçeye daha kolay ulaşım sağlayabilecek.

Yetkililer, bu hizmetin özellikle ulaşım sıkıntısı yaşayan bölgeler için büyük bir kolaylık olacağını belirtirken, vatandaşlar da uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Eğil Belediyesi, toplu taşıma hizmetini daha verimli hale getirmek için sefer saatlerini ve güzergahlarını ilerleyen günlerde güncelleyebileceğini duyurdu.

SEFERLERİN YAPILACAĞI GÜNLER VE MAHALLELER

Pazartesi: Görünlü, Yukarı Haydan, Bahşiler, Kırkkuyu, Dere

Çarşamba: Sarmaşık, Ilgın, Balım, Sağlam, Kalecik

Cuma: Terkan Bölgesi