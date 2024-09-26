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UEFA Avrupa Ligi maç programı: 26 Eylül 2024 Perşembe günü hangi maçlar var, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi maç programı: 26 Eylül 2024 Perşembe günü hangi maçlar var, saat kaçta? Futbolseverler tarafından bugün oynanacak olan Avrupa Ligi maçları merak ediliyor. Dün Avrupa Ligi’nde ilk maçına çıkan Galatasaray’ın ardından Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin ne zaman sahaya çıkacağı araştırmaya başlandı. Peki 26 Eylül 2024 Perşembe günü hangi maçlar var, saat kaçta? İşte, detaylar...