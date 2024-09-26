UEFA Avrupa Ligi maç programı: 26 Eylül 2024 Perşembe günü hangi maçlar var, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi’nde kıyasıya mücadele devam ederken futbolseverler tarafından bugün oynanacak maçlar merakla bekleniyor.
Temsilcimiz Galatasaray ile başlayan heyecanlı lig sürecinde Beşiktaş’ın ve Fenerbahçe’nin sahaya bugün saat kaçta çıkacağı aratılıyor.
26 Eylül 2024 Perşembe günü oynanacak karşılaşmalar ve saatlerini sizler için derledik.
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
19.45 Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise (Belçika)
19.45 Malmö (İsveç) - Rangers (İskoçya)
22.00 FCSB (Romanya) - RFS (Letonya)
22.00 Ajax (Hollanda) - Beşiktaş
22.00 Braga (Portekiz) - Maccabi Tel Aviv (İsrail)
22.00 Roma (İtalya) - Athletic Bilbao (İspanya)
22.00 Olimpik Lyon (Fransa) - Olympiakos (Yunanistan)
22.00 Tottenham (İngiltere) - Karabağ (Azerbaycan)
22.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Viktoria Plzen (Çekya)