UEFA Avrupa Ligi rövanş maçları ne zaman? Fenerbahçe ve Galatasaray rövanş maçı tarihleri

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda temsilcilerimiz sahaya çıktı!
Fenerbahçe ve Galatasaray, ilk maçlarını tamamladı ve gözler artık rövanş mücadelelerine çevrildi.
Kadıköy’de Anderlecht’i ağırlayan Fenerbahçe, sahadan 3-0’lık net bir galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, avantajlı skorla Belçika’daki rövanş maçına çıkacak ve tur biletini kapmak için mücadele edecek.
Galatasaray ise Hollanda deplasmanında AZ Alkmaar’a 4-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, İstanbul’da oynanacak rövanşta büyük bir geri dönüşe imza atarak turu geçmenin hesaplarını yapıyor.
Play-off turundaki ilk maçların tamamlanmasının ardından futbolseverler, temsilcilerimizin rövanş maçlarının ne zaman oynanacağını merak ediyor.
İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın kaderini belirleyecek o maçların detayları…
UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF TURU RÖVANŞ MAÇLARI NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçları 20 Şubat Perşembe günü oynanacak. İşte maç takvimi:
Bodo Glimt – Twente 20:45
Roma – Porto 20:45
Galatasaray – AZ Alkmaar 20:45
FCSB – PAOK 20:45
Ajax – Union SG 23:00
Real Sociedad – Midtjylland 23:00
Anderlecth – Fenerbahçe 23:00
Viktoria Plzen – Ferençvaroş 23:00