UEFA Avrupa Ligi rövanş maçları ne zaman? Fenerbahçe ve Galatasaray rövanş maçı tarihleri

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UEFA Avrupa Ligi play-off turunda temsilcilerimiz sahaya çıktı!

Fenerbahçe ve Galatasaray, ilk maçlarını tamamladı ve gözler artık rövanş mücadelelerine çevrildi.

Kadıköy’de Anderlecht’i ağırlayan Fenerbahçe, sahadan 3-0’lık net bir galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, avantajlı skorla Belçika’daki rövanş maçına çıkacak ve tur biletini kapmak için mücadele edecek.

Galatasaray ise Hollanda deplasmanında AZ Alkmaar’a 4-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, İstanbul’da oynanacak rövanşta büyük bir geri dönüşe imza atarak turu geçmenin hesaplarını yapıyor.

Play-off turundaki ilk maçların tamamlanmasının ardından futbolseverler, temsilcilerimizin rövanş maçlarının ne zaman oynanacağını merak ediyor.

İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın kaderini belirleyecek o maçların detayları…

UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF TURU RÖVANŞ MAÇLARI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçları 20 Şubat Perşembe günü oynanacak. İşte maç takvimi:

Bodo Glimt – Twente 20:45

Roma – Porto 20:45

Galatasaray – AZ Alkmaar 20:45

FCSB – PAOK 20:45

Ajax – Union SG 23:00

Real Sociedad – Midtjylland 23:00

Anderlecth – Fenerbahçe 23:00

Viktoria Plzen – Ferençvaroş 23:00