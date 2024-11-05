UEFA Şampiyonlar Ligi: Real Madrid - Milan maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları hız kesmeden devam ederken, haftanın en merak edilen karşılaşmalarından biri İspanya’da oynanacak.

Santiago Bernabéu'da, İspanyol devi Real Madrid ile İtalyan temsilcisi Milan karşı karşıya gelecek. İki takım da gruptan çıkma yolunda önemli bir avantaj elde etmek istiyor.

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon çıktığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak topladığı 6 puanla 12. sırada yer alıyor.

Carlo Ancelotti'nin öğrencileri, seyirci desteğini de arkasına alarak sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde istediği performansı yakalayamayan Milan, 3 maçta 1 galibiyet ve 2 mağlubiyetle sadece 3 puan toplayabildi.

Grupta daha üst sıralara çıkmak ve tur şansını devam ettirmek isteyen İtalyan ekibi, Real Madrid deplasmanından puan ya da puanlarla dönmeyi amaçlıyor.

Peki, Real Madrid – Milan maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar…

REAL MADRİD - MİLAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid – Milan maçı bu akşam saat 23.00’de başlayacak. Dev karşılaşma Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

REAL MADRİD KAMP KADROSU

Kaleciler: Lunin, Fran González, Mestre.

Defans: Militão, Lucas V., Vallejo, Fran García, Rüdiger, Mendy.

Orta saha: Bellingham, Camavinga, Valverde, Modrić, Tchouameni, Arda Güler, Ceballos.