Ümit Özdağ 2. turda kimi destekleyecek? İşte 28 Mayıs kararı... ATA İttifakı'nın dağılmasının ardından gözler Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a çevrildi. Ümit Özdağ'ın 2.turda kimi destekleyeceği merak konusu oldu. Özdağ, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye, cumhurbaşkanını seçmen üzere ikinci kez sandık başına gidecek.

28 Mayıs Pazar günü, Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki rekabet sonuçlanacak.

ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan'ın açıklaması sabırsızlıkla beklenirken, Ümit Özdağ ile ilgili yaptığı yorum gündem oldu.

Oğan, "Ümit (Özdağ) Bey'le kararımız aynı olmak zorunda değil. Farklı düşünebiliriz. Aynı düşünmek zorunda değiliz" dedi.

Zafer Partisi genel başkanı Ümit Özdağ'ın ikinci turda kimi destekleyeceği seçimlerde oy kullanacak yurttaşların araştırdığı sorular arasında bulunuyor.

Peki, Ümit Özdağ 2.turda kimi destekleyecek? İşte açıklaması...

Ümit Özdağ kimi destekleyecek?

Ümit Özdağ, “Biz açıklamamızı yarın sabah 11.00 civarında Zafer Partisi Genel Merkezi’nde yapacağız. Açıklamamızda hangi adayı desteklediğimizi kamuoyuna duyuracağız. Kamuoyunun da bildiği gibi ATA İttifakı dağılmıştır.” ifadelerini kullandı.

Özdağ'ın kimi destekleyeceği 23 Mayıs Salı günü netleşecek.