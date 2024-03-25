Umumi tuvaletlerde kapılardaki bu boşluk bakın neden yapılıyormuş... Umumi tuvaletlerin kapılarının altındaki boşlukların yapılış amacını hiç merak ettiniz mi? Sizler için bu sorunun cevabını derledik...

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Günlük hayatta kullandığımız ve ne işe yaradığını bilmediğimiz şeyler oldukça fazla.

Gerçek kullanımını veya yapılış amacını bilmediğiniz bu şeyleri sizler için araştırıyoruz.

Umumi tuvaletlerde kapılardaki tedirgin eden boşlukları fark etmişsinizdir

Bu boşluklar bazen o kadar büyük olur ki biri görecek diye korkabilirsiniz. Aslında amaçlarından biri de budur.

Kapının altındaki bu boşluk temizleme açısından pratiktir daha rahat temizlenir. Ayrıca havalandırma için de faydalıdır.

Ama en önemlisi içeride kendinizi çok rahat hissetmeyin diye yapılır. Eğer içeride evdeki gibi rahat hissedersiniz telefonu elinize alıp uzun süre kalabilirsiniz ve dışarıda da uzun bir kuyruk oluşur.