Una kıyma ekleyip yoğurun, iftarların inanılmazı olacak....

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Hem protein hem karbonhidrat olan bir yemek düşünün.
Ancak klasik lezzetlerden çok farklı.
Viral olan tariflerde bu günlerde "çiğ kıyma-un" karışımı var.
Sosyal medyada birçok kez paylaşılan tarif, özellikle Ramazan öncesinde iyi bir seçenek olabilir.
Kıymayı çoğaltan ve bereketli bir yemek haline gelen bu tarif için detaylar haberimizde...
Un-kıyma lezzeti
-800gr un
-500gr kıyma
-500gr soğan
-2 adet yumurta
-1,5 yemek kaşığı tuz
-1 tatlı kaşığı karabiber
Hamur kıvamı toparlanana denk yoğurun ve ince uzun şeritler haline getirin.
Şeritleri küp küp olacak şekilde kesin.
İstediğiniz çorbaya ekleyebilirsiniz. Haşlayıp makarna-mantı tadında yiyebilirsiniz.