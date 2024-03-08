Una kıyma ekleyip yoğurun, iftarların inanılmazı olacak....
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Hem protein hem karbonhidrat olan bir yemek düşünün.

Ancak klasik lezzetlerden çok farklı.

Viral olan tariflerde bu günlerde "çiğ kıyma-un" karışımı var.

Sosyal medyada birçok kez paylaşılan tarif, özellikle Ramazan öncesinde iyi bir seçenek olabilir.

Kıymayı çoğaltan ve bereketli bir yemek haline gelen bu tarif için detaylar haberimizde...

Un-kıyma lezzeti

-800gr un

-500gr kıyma

-500gr soğan

-2 adet yumurta

-1,5 yemek kaşığı tuz

-1 tatlı kaşığı karabiber

Hamur kıvamı toparlanana denk yoğurun ve ince uzun şeritler haline getirin.

Şeritleri küp küp olacak şekilde kesin.

İstediğiniz çorbaya ekleyebilirsiniz. Haşlayıp makarna-mantı tadında yiyebilirsiniz.