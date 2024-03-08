Una kıyma ekleyip yoğurun, iftarların inanılmazı olacak.... Sosyal medyanın son günlerde öne çıkan tarifi, çiğ kıyma ve un karışımından oluşuyor. İkisini yoğurup çeşit çeşit yemek çıkarmaya hazır mısınız? İşte inanılmaz bir tarif...

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Hem protein hem karbonhidrat olan bir yemek düşünün.

Ancak klasik lezzetlerden çok farklı.

Viral olan tariflerde bu günlerde "çiğ kıyma-un" karışımı var.

Sosyal medyada birçok kez paylaşılan tarif, özellikle Ramazan öncesinde iyi bir seçenek olabilir.

Kıymayı çoğaltan ve bereketli bir yemek haline gelen bu tarif için detaylar haberimizde...

Un-kıyma lezzeti

-800gr un

-500gr kıyma

-500gr soğan

-2 adet yumurta

-1,5 yemek kaşığı tuz

-1 tatlı kaşığı karabiber

Hamur kıvamı toparlanana denk yoğurun ve ince uzun şeritler haline getirin.

Şeritleri küp küp olacak şekilde kesin.

İstediğiniz çorbaya ekleyebilirsiniz. Haşlayıp makarna-mantı tadında yiyebilirsiniz.