Unicaja Malaga - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu dördüncü maçında İspanya temsilcisi Unicaja Malaga'ya konuk oluyor.
Son 16 turu J Grubu'nda oynadığı 3 maçta 2 galibiyet 1 yenilgi alan sarı kırmızılılar averaj ile 3. sırada yer alıyor.
İki takım Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu üçüncü maçında geçen hafta karşı karşıya geldi ve mücadeleyi temsilcimiz Galatasaray 86-84 kazandı.
Basketbolseverler Unicaja Malaga ile Galatasaray arasındaki maçın ne zaman oynanacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek istiyor.
İşte, Unicaja Malaga - Galatasaray maçının detayları...
Unicaja Malaga - Galatasaray maçı ne zaman?
Unicaja Malaga - Galatasaray maçı 11 Mart Salı (bugün) günü saat 22:30'da oynanacak.
İspanya'nın Malaga kentinde bulunan Jose Maria Martin Carpena Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınlanacak.