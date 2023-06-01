Üniversite sınavı ne zaman? 2023 YKS kaç gün kaldı? TYT, AYT... Üniversite sınavı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. ÖSYM tarafından YKS sınav yerleri açıklandı. Sınava girecek olan adaylar kaç gün kaldığını merak ediyor. Peki 2023 YKS ne zaman, kaç gün kaldı? İşte beklenen tarih...

Liseden mezun olacak olan ve eğitimini yükseköğretime tamamlamak isteyen milyonlarca vatandaşın gündeminde YKS yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından her yıl haziran ayında düzenlenen üniversite sınavı için heyecan devam ediyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) iki oturumda gerçekleşiyor. Sınav yerleri için milyonlarca adayın gözü ÖSYM’ye çevrilmişti. ÖSYM tarafından YKS sınav yerleri açıklandı. Adaylar, üniversite sınavına girecekleri okulu araştırmaya başladı. Diğer yandan “YKS kaç gün kaldı?” sorusu gündeme geldi. Üniversite sınavına kaç gün kaldığı merak ediliyor. İşte o tarih… 2023 YKS kaç gün kaldı? 2023 YKS sınavı 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak. Milyonlarca adayın beklediği YKS sınavına 16 gün kaldı. YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ