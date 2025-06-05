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Hollanda'da Aldi marketlerinde satılan Mucci markasına ait Swip dondurmalar için önemli bir sağlık uyarısı yapıldı.

Yetkililer, portakal ve kola aromalı çeşitlerde, son kullanma tarihi 05/2027 olan ürünlerde ciddi bir risk bulunduğunu açıkladı.

Dondurmaların içinde olası amonyak kalıntısına rastlandığı, bunun da tüketildiğinde sağlık açısından tehlike oluşturabileceği bildirildi.

Bu nedenle vatandaşlara, söz konusu ürünleri kesinlikle tüketmemeleri için çağrı yapıldı.

ÜRÜN BİLGİLERİ

Ürün: Mucci SWIP dondurma kola ve portakal

Kolalı Dondurma Barkod: 4065019025365

Portakallı Dondurma Barkod: 4065019025358

Son kullanma tarihi: 05-2027