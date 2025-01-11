Ünlü giyim devi satılıyor! Moda dünyasında adeta deprem yaratacak

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İtalya'nın dünyaca ünlü moda markası Prada’nın, ABD’li Capri Holding’e ait olan ve bir diğer ünlü İtalyan markası Versace’yi satın almayı planladığı iddiası moda dünyasında şaşkınlığa neden oldu.

Özellikle ünlü dünyasının lüks markalar arasındaki vazgeçilmezleri arasında yer alan Versace’nin satılması yönündeki söz konusu iddia adeta moda dünyasında deprem olarak nitelendirdi.

Il Sole 24 Ore tarafından yayımlanan habere göre, Prada’ya bu süreçte Citi danışmanlık yaparken, Capri Holding ise olası alıcılarla iletişim kurmak için Barclays ile iş birliği yapıyor.

MODA DEVİNİN SATIŞI DEĞERLENDİRİLİYOR

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Versace’nin birçok moda grubu ve yatırım fonunun radarında olduğunu belirtirken, markanın satış fiyatının henüz belirlenmediğini aktardı. Bu durum, lüks moda sektöründeki hareketliliği artırırken, Versace’nin geleceğine dair beklentileri de şekillendiriyor.

Ayrıca, Capri Holding’in Versace’yi satmayı değerlendirdiği daha önce de gündeme gelmiş ve şirketin, diğer bir önemli markası Michael Kors’a odaklanmak istediği belirtilmişti.

Öte yandan, lüks tüketim talebindeki azalma nedeniyle Capri’nin kasım ayında gelirlerinde beklenenden daha büyük bir düşüş yaşadığı ifade ediliyor.