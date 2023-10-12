Ünlü kahinin kehaneti gerçek mi oluyor? Baba Vanga'nın 'Orta Doğu' kehaneti.. Kehanetleri ile tanınan ünlü kahin Baba Vanga’nın Orta Doğu kehaneti gündeme geldi. Baba Vanga'nın Orta Doğu kehaneti ortaya çıktı..

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Kehanetleri ila tanınan Baba Vanga'nın 2024 yılına ilişkin öngörülerini son günlerde sık sık konuşuluyor.

Bugüne kadar birçok kehanetinin doğru çıktığı iddia edilen Baba Vanga son dönemde dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

11 Ağustos 1996 yılında hayatını kaybeden Baba Vanga'nın yıllar önce yaptığı kehanetler günümüzde hala akıllara geliyor.

Baba Vanga hayatını kaybetmiş olsa da kehanetleri hala ilgi çekmeye devam ediyor.

Fakat bu kehanetlerin doğruluğu veya bilimsel temeli hakkında herhangi bir kanıt bulunmamaktadır.

'Balkanların Nostradamusu' olarak adlandırılan dünyaca ünlü kahin 11 Eylül saldırıları, Hint Okyanusu'ndaki yıkıcı tsunami ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş gibi birçok olayı tahmin etmişti.

7 Ekim'de İzzettin El Kassam Tugayları'nın İsrail'e karşı başlattığı 'Aksa Tufanı' operasyonu sonrası başlayan olayların ardından Baba Vanga'nın kehanetleri yeniden gündeme geldi.

İsrail ile Filistin arasında yaşananlar ünlü kahinin, Avrupa ile "Büyük Müslüman savaşı" hakkındaki kehanetlerini akıllara getirdi.

Baba Vanga’nın "Büyük Müslüman savaşı" ile ilgili kehaneti, Avrupa işgal edilerek 2043 yılında Müslüman halifeliğinin kurulmasıyla sonuçlanıyor.

Baba Vanga’nın tahminlerinin kesinliği zaman zaman tartışılırken, bazı kişiler Baba Vanga’nın böyle kehanetleri olmadığını ve farklı yorumlarla bu kehanetlerin ortaya atıldığını dile getiriyor..