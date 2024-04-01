Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş kimdir, kaç yaşında? İşte kariyeri 2024 yerel seçimlerinde AK Parti'den CHP'ye geçen belediyelerden olan Üsküdar'ın adayı Sinem Dedetaş idi. Kariyeri merak konusu olan Üsküdar'ın yeni belediye başkanı Sinem Dedetaş kimdir, kaç yaşında, ne mezunu araştırılıyor. İşte Sinem Dedetaş'ın biyografisi...

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Türkiye, 31 Mart Pazar günü büyükşehir belediye başkanları, belediye başkanları, muhtarlar, belediye meclis üyeleri ve ihtiyar heyetlerini seçti.

Oy kullanan vatandaşlar saat 17:00'dan sandıkların açılmasını takip etti.

Yaklaşık 61 milyonun sandık başına gittiği seçimlerde önceden AK Parti'de olan bazı illerin CHP'ye geçtiği görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikamet ettiği Üsküdar da CHP belediyelerinden biri oldu.

CHP adayı Sinem Dedetaş, AK Parti Adayı Hilmi Türkmen'in önüne geçerek belediye başkanı oldu.

İstanbul halkı ve Üsküdarlılar, yeni belediye başkanı Sinem Dedetaş'ın kim olduğunu merak ediyor. Bu kapsamda, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş kaç yaşında, ne mezunu, hangi görevlerde bulundu gibi sorular araştırılıyor.

İşte Sinem Dedetaş'ın biyografisi...

Sinem Dedetaş kimdir

Sinem Dedetaş, 1981'de Eskişehir'de dünyaya geldi.

Lisans eğitimini İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümünde, yüksek lisansını İTÜ Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği Bölümünde tamamladı.

Meslek hayatına, Delta Denizcilik firmasında yapısal analiz ve yapısal tasarım mühendisi olarak başlayıp ardından RINA’ da (Registro İtaliano Navale) plan onay mühendisi olarak devam etti.

2014-2016 yılları arasında TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yapan Sinem Dedetaş, Şehir Hatları Genel Müdürlüğü görevinden önce Matesis Denizcilik ve Mühendislik firmasında genel müdürlük görev yapıyordu.

Haliç Tersanesi'nin cirosunu ise 1 milyon TL'den 130 milyon TL'ye kadar çıkardı.