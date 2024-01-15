Uyarı geldi: İkinci dönem okullar açılmayabilir Covid-19'un yeni varyantı olan JN1 vakalarındaki artışı değerlendiren uzmanlar, okullarda ikinci dönem kapanmasına neden olabileceğini dile getirdi.

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Okullar, virüs yuvası oldu; Öğrenciler adeta hastalıktan kırılıyor.

Koronavirüsün yeni varyantı olan JN1 virüsünün hızla yayılması ve vakalardaki artış dünyayı alarma geçirdi.

JN1 varyantını karşın maske kullanımının tekrar hayata geçirilmesi gerektiği bildirilirken Dünya Sağlık Örgütü, bu varyantı “dikkat edilmesi gereken varyant” olarak sınıflandırdıç

Bu kapsamda hastalıkların en hızlı yayıldığı yerlerin başında olan okulların ikinci dönem açılamayacağı iddiaları gündeme geldi.

Henüz netleşmedi

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Ancak uzmanlar, salgının önü kesilmez ise ikinci dönemin riske girebileceğine dikkat çekiyor.