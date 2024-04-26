Uyku apnesi nedir? Uyku apnesi tedavisi nasıl yapılır? Uyku apnesi hakkında aramalar son günlerde hız kazandı. Peki uyku apnesi nedir ve tedavisi nasıl yapılır? İşte uyku apnesi hakkında bilmeniz gerekenler...

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Son günlerde sosyal medyada ortaya atılan "Uyku apnesi olanlara ehliyet verilmeyecek" iddiasının ardından uyku apnesi hakkında aramalar hız kazandı.

Vatandaşlar uyku apnesi hakkında merak ettiklerini arama motorlarında araştırmaya başladı.

Peki uyku apnesi nedir? İşte uyku apnesi hakkında merak edilenler...

Uyku apnesi nedir?

Uyku apnesi, uyku sırasında solunumun tekrarlayan durması ve başlamasıyla karakterize edilen bir uyku bozukluğudur. İki ana türü vardır. Bunlar obstrüktif uyku apnesi ve merkezi uyku apnesi.

Obstrüktif Uyku Apnesi

En yaygın olan türdür. Solunum yollarındaki dokuların gevşemesi veya kas tonusunun kaybı nedeniyle solunum yolları kısmen veya tamamen tıkanabilir. Bu durum, hava akımını engelleyerek uyku sırasında nefes almayı zorlaştırır.

Merkezi Uyku Apnesi

Bu durumda, beyin solunumu kontrol eden bölümü, uyku sırasında uygun sinyalleri göndermez veya kesintili bir şekilde sinyal gönderir. Bu da solunumun durmasına neden olur.

Uyku apnesi birçok semptoma neden olabilir, bunlar arasında sabahları yorgun uyanma, gündüz aşırı uyuklama, uykusuzluk, horlama ve uyku sırasında nefes kesilmesi sayılabilir.

Uzun vadede uyku apnesi, yüksek tansiyon, kalp hastalığı, şeker hastalığı ve diğer sağlık sorunları gibi ciddi komplikasyonlara yol açabilir.

Uyku apnesi tedavisi

Tedavi, uyku apnesinin şiddetine, türüne ve kişinin sağlık durumuna bağlı olarak değişir. Genellikle kullanılan tedavi yöntemleri şunlardır;

Sürekli pozitif hava yolu basıncı tedavisi

Bu tedavi yönteminde, burun ve/veya ağıza takılan bir maske aracılığıyla sürekli olarak hava basıncı uygulanarak solunum yollarının açık kalması sağlanır.

Oral Cihazlar

Uyku apnesi tedavisi için özel olarak tasarlanmış ağız cihazları, alt çenenin ve dilin pozisyonunu değiştirerek solunum yollarını açabilir.

Cerrahi Müdahaleler

Özellikle obstrüktif uyku apnesi durumunda, solunum yollarındaki tıkanıklığı gidermek için cerrahi prosedürler düşünülebilir.

Yaşam Tarzı Değişiklikleri

Kilolu olan kişilerde kilo verme, alkol ve uyku ilaçlarının kullanımını azaltma, pozisyon terapisi gibi yaşam tarzı değişiklikleri de uyku apnesi tedavisinde önemli olabilir.

Uyku apnesi, ciddi bir sağlık sorunu olabilir, bu nedenle semptomlarınız varsa veya uyku apnesi şüphesi varsa bir sağlık uzmanına danışmak önemlidir. Teşhis ve tedavi, uzman bir doktor tarafından yapılmalıdır.