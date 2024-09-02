Uyumadan koltuk altınıza sürün, ömür boyu etkisini görün...

Editör: Yağmur Dinç
Koltuk altı bölgesi, havasız kaldığından dolayı sıkça terler ve koku yapabilir.
Ter kokusu, toplum içinde hoş karşılanmadığı gibi sağlık açısından da pozitif bir durum değildir.
Aşırı terleme şikayeti olanlar kimyasal maddeler yerine doğal çözümler ararken, bu sabun kurtarıcı oluyor.
Akşamları düzenli olarak kullanıldığında terlemek ve kokmak tarih oluyor.
ZEYTİNYAĞLI SABUN
Koltuk altına zeytinyağlı sabun sürmek, cildin nemlenmesini ve yumuşamasını destekleyebilir.
Zeytinyağı, cilt üzerinde yatıştırıcı ve nemlendirici etkiler sağlayabilir, bu da tahrişleri ve kuruluğu azaltabilir.
Ayrıca, doğal antibakteriyel özellikleri sayesinde, kötü koku oluşumunu kontrol etmeye yardımcı olabilir.