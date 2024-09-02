Uyumadan koltuk altınıza sürün, ömür boyu etkisini görün... Koltuk altınızı zeytinyağlı sabun ile yıkayıp uyursanız, gün boyunca kuru kalacak ve güzel kokacaktır.

Editör: Yağmur Dinç

Koltuk altı bölgesi, havasız kaldığından dolayı sıkça terler ve koku yapabilir.

Ter kokusu, toplum içinde hoş karşılanmadığı gibi sağlık açısından da pozitif bir durum değildir.

Aşırı terleme şikayeti olanlar kimyasal maddeler yerine doğal çözümler ararken, bu sabun kurtarıcı oluyor.

Akşamları düzenli olarak kullanıldığında terlemek ve kokmak tarih oluyor.

ZEYTİNYAĞLI SABUN

Koltuk altına zeytinyağlı sabun sürmek, cildin nemlenmesini ve yumuşamasını destekleyebilir.

Zeytinyağı, cilt üzerinde yatıştırıcı ve nemlendirici etkiler sağlayabilir, bu da tahrişleri ve kuruluğu azaltabilir.

Ayrıca, doğal antibakteriyel özellikleri sayesinde, kötü koku oluşumunu kontrol etmeye yardımcı olabilir.