Uyumadan önce mutlaka yapın! Başucunuza yarım limonu tuzlayıp koyun... Uyumadan önce başucunuza koyacağınız tuzlu limon bakın nelere iyi geliyormuş. Bir kere yaptıktan sonra vazgeçemeyeceksiniz…

ensonhaber.com

Mutfakların, sofraların ve yemeklerin hatta çay sohbetlerinin vazgeçilmezi olan limon, faydaları ile öne çıkıyor.

Limonun bitmek bilmeyen faydalarına bir yenisi daha ekledi. Gece yatmadan önce başucunuza koyacağınız tuzlu limonun mucizeleri şaşılmayacak gibi değil.

Tam bir C vitamini deposu olan limonun çeşitli faydaları da bulunan bu faydası es geçilmeyecek türden.

Geleneksel tıpta uygulanan bu yöntem, çeşitli kültürlerde bir ritüel olarak da uygulanır.

İşte başucunuza koyacağınız tuzlu limonun şaşırtan faydaları…

Anti-bakteriyel özelliklere ve C vitamine sahip olan limon tuzla birleştiren bu yöntem rahat bir uyku çekmenizde yardımcı olur. Aynı zamanda ertesi sabah zinde ve enerjik uyanmanızı sağlayıcı etkileri de vardır.

Antioksidan özelliklere de sahip olan limon, hücresel stresle mücadele ederek stres seviyenizde de yatıştırıcı özellikler taşır.

Odaklanmanızı arttırmada yardımcı olan limon uykuya geçmenizi de kolaylaştıracaktır.

Hem antioksidan hem de anti-bakteriyel özellikte olan limon, gece yaşanan burun tıkanıklıklarında da uygulanabilecek etkili bir yöntemdir.

Ayrıca limon kokusu, beyninizin serotonin seviyelerini artırır. Bu da sabahları daha enerjik ve mutlu uyanmanızı sağlayacak bir yöntem olacaktır.