Uzay yolculuğu neden ertelendi? Alper Gezeravcı uzaya ne zaman gidecek? Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonu, yarına ertelendi.

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Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapacak ilk Türk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın uzaya gidiş tarihi değişti.

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın da yer aldığı uzay yolculuğu ertelendi.

17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece 01:11'de başlaması planlanan uzay yolculuğu ertelendi.

Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonu, yaşanan teknik bir sorun nedeniyle 18 Ocak'a ertelendi.

İspanyol, İtalyan ve İsveçli astronotlarla birlikte ISS’e fırlatılacak Türk astronot 14 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu’nda kalacaktı.



18 Ocak'a ertelendi

SpaceX uzay yolculuğunun ertelenmesi hakkında bir paylaşım yaptı. SpaceX tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Axıom 3 uçuşu için 18 Ocak Perşembe gününü hedefliyoruz. Ek süre ekiplerimize fırlatma öncesi kontrol listelerini ve aracın veri analizlerini tamamlama fırsatı verecek."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı açıklama yaptı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Mehmet Fatih Kacır paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"İlk astronotumuz Alper Gezeravcı’nın da yer alacağı fırlatma ertelendi. Hedeflenen fırlatma zamanı: 19 Ocak 2024 00:49 (Türkiye saati ile) Bu sürede fırlatma öncesi teknik kontrollerin tamamlanması planlanıyor. Astronotumuz Alper Gezeravcı’nın bu tarihi misyonu başarıyla gerçekleştirmesi için heyecanla beklemeye devam edeceğiz."