Uzayın 2. Türk yolcusu: Astronot Tuva Cihangir Atasever kimdir? İşte gidiş tarihi

Türkiye, bir ilke imza atarak uzay görevini tamamladı.
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, ülkemizin ilk uzay yolculuğunu başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.
Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Dünya'ya iniş yolculuğunu ilgi çekerken, ikinci astronot olan Tuva Cihangir Atasever'in de uzaya gideceği tarihi açıkladı.
Peki, İkinci Türk astronot uzaya ne zaman gidecek? 2. Türk astronot Tuva Cihangir Atasever kimdir, ne mezunu? İşte merak edilenler...
Tuva Cihangir Atasever kimdir
12 Ağustos 1992 Ankara doğumlu olan Tuva Cihangir Atasever, mühendis ve Türkiye’nin uzaya gidicek ikinci ticari astronotudur.
Atasever, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden lisans eğitimini Ankara Bilkent Üniversitesi’nde gördükten sonra Kaliforniya Üniversitesi’nde yüksek lisansını tamamladı.
Daha sonra Türkiye’ye dönen Atasever, beş sene süresince Roketsan’da Aviyonik mühendisi olarak çalıştı.
Uzaya gidiş tarihi
Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Yusuf Kıraç yaptığı açıklamada; Türkiye’nin uzaya gidicek olan ikinci ticari astronotu Tuva Cihangir Atasever’in Nisan 2024’dün ilk haftalarında uzaya gitmesinin planladığını, 7 adet deney yapacağını ve 80km’lik yörünge altı uçuş gerçekleştireceğini açıkladı.