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Uzayın 2. Türk yolcusu: Astronot Tuva Cihangir Atasever kimdir? İşte gidiş tarihi

Uzayın 2. Türk yolcusu: Astronot Tuva Cihangir Atasever kimdir? İşte gidiş tarihi Türkiye, ilk uzay yolculuğunu Alper Gezeravcı ile başarılı bir şekilde tamamladı. Ardından gözler ikinci Türk astronot olan Tuva Cihangir Atasever'in uzaya gideceği tarihe çevrildi. Peki, Tuva Cihangir Atasever kimdir? Uzaya ne zaman gidecek? İşte ayrıntılar...