Uzaylı mumyaları hakkında şaşırtan gerçekler otaya çıktı! Sırları bir bir çözüldü… Peru'da bulunan “uzaylı mumyaları” dünya genelinde büyük yankı uyandırmıştı. Bulunan bu cisimlerin sırrı çözüldü, gerçek herkesi şaşırttı…

ensonhaber.com

Güney Afrika ülkesi olan Peru’da geçtiğimiz yıl "uzaylı mumyaları" bulunmuştu. Dünya genelinde büyük yankı uyandıran bu cisimler uzmanlar tarafından incelemeye alınmış ve haklarında gerçekler bir bir ortaya çıkmaya başlamıştı.

Euronews’te yer alan habere göre, “uzaylı mumyaları” olabileceği öne sürülen iki nesnenin, aslında dünya dışı varlık olmadıkları ve hayvan kemiklerinin yapıştırıcı yardımıyla birleştirilmesi sonucunda oluşturulduğu ortaya çıktı.

Yapılan derin incelemeler sonucunda araştırmacılar, mumyaların kafatası, kol ve bacak kemiklerinin, günümüzde kullanılan sentetik yapıştırıcı kullanımı sonucunda bir araya getirildiğini tespit ettiler. Kullanılan kemiklerin ise, at, koyun veya keçi gibi çeşitli hayvanlara ait olabileceği düşünülüyor.

Dünya dışı varlıklar değil…

Adli Tıp Bilimleri Enstitüsü'nden arkeolog Flavio Estrada tarafından Peru’nun başkenti olan Lima’da bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda Estrada, “Onlar, dünya dışı yaratıklar değil. Mumyalar dünyadaki hayvan kemiklerinin günümüzde kullanılan sentetik yapıştırıcı ile bir araya getirilmesiyle yapılmış bebekler" dedi.

Ayrıca Estrada, mumyalara geleneksel And kıyafetlerinin giydirilmiş olmasının da düpedüz sahtekarlık olduğunun altını çizdi.