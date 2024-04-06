Üzerine bir miktar dökün, pas lekesini tarihe gömün Evinizde pas lekeleriyle karşılaşmak oldukça can sıkıcı olabilir. Ancak artık endişelenmenize gerek yok çünkü bu yöntemle pas lekelerine veda edeceksiniz. Üzerine bir miktar dökmek yeterli…

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Evinizde metal yüzeylerde suyla temas sonucu oluşan pas lekeleriyle karşılaşmak can sıkıcı olabilir.

Ancak endişelenmeyin, işte size pas lekelerini çıkartmanın püf noktası…

Pas lekelerini temizlemek için ilk adım, kullanılacak yöntemin lekenin oluştuğu yüzeye uygun olmasıdır. Farklı metaller farklı temizlik yöntemleri gerektirebilir.

Bir diğer önemli nokta ise pas lekesinin ne kadar derin olduğudur. Yüzeyin sadece üst tabakasında olan hafif pas lekeleri, yüzeyi nazikçe ovalayarak çıkartılabilir.

Ancak derin ve kalıcı pas lekeleri için daha güçlü temizlik yöntemleri gerekebilir.

Eğer banyonuzda oluşan pas lekelerinden kurtulmak istiyorsanız bu yöntemi deneyin.

Banyodaki pas lekelerinden kurtulmak için...

Fayanslardaki pas lekelerini çıkartmanın en etkili yöntemlerinden biri limon suyudur.

Limon suyu içindeki asit sayesinde lekeyi yumuşatır ve kolayca söker. Eğer limon suyu tek başına işe yaramazsa, bir diş macununu fayansın üzerine döküp sert bir fırça ile ovalamak da lekelerin çıkmasına yardımcı olabilir.