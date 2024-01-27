Uzmanın korkutan uyarı: Tedbir alınmazsa o bölgeler yok olacak Türkiye'nin kıyı şeritleri, sessiz bir afet tehlikesiyle karşı karşıya. Varlığını her geçen yıl daha çok hissettiren bu afet, özellikle Akdeniz plajlarını tehdit ediyor. Uzmanlar, önümüzdeki 5 ila 10 yıl içinde Akdeniz plajlarının yok olabileceği uyarısında bulundu.

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Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrili kıyıları, iklim değişikliğinin tetiklediği bazı afetlerin tehlikesi altında.

Son yıllarda sıklıkla yaşanan bu afetler arasında özellikle meteotsunami olarak adlandırılan meteorolojik tsunami ile taşkınlara neden olan deniz kabarmaları dikkat çekiyor.

Uzmanlar, özellikle Akdeniz kıyı şeridinde bu tür olayların daha sık yaşandığına dikkat çekiyor. Akdeniz plajlarının 5 ila 10 yıl içinde yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

Prof. Dr. Şükrü Turan Beşiktepe, meteotsunamilerin atmosfer basıncındaki ani değişiklikler sonucu meydana geldiğini ve tsunami dalgalarıyla benzer özellikler taşıdığını vurguluyor.

Beşiktepe, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bu denizlerde gelgitin genliği oldukça düşük olduğundan meteotsunamilerin oluşturduğu deniz seviyesi oynamaları hemen hissedilebiliyor. Deniz suyu sıcaklıklarındaki artışlar nedeniyle güçlenen deniz ve atmosfer etkileşimleri, hava kütlelerinin hareketlerinde kararsızlık ve ani değişimler yaratıyor. Bunlar da meteotsunamileri oluşturuyor."

Akdeniz plajları yok olabilir

Meteotsunamilerin Akdeniz'deki sıcak noktasının Alanya olduğunu belirten uzmanlar, son 10 yılda bu bölgede görülen meteotsunami sayısında ciddi bir artış olduğunu vurguluyor.

Prof. Dr. Şükrü Turan Beşiktepe, meteotsunamilerin kıyının yapısına bağlı olarak akıntıyı hızlandırabildiğini ve rip akıntısına neden olabileceğini hatırlatıyor.

İklim değişikliğinin etkileriyle birlikte denizlerin soğuyamadığını belirten Prof. Dr. Cem Gazioğlu ise, bu durumun ekstrem olayları daha sık görmemize neden olduğunu ifade ediyor.

Gazioğlu, Akdeniz'de sıklıkla yaşanan meteotsunamiler için tedbir alınmazsa, bölgedeki plajların 5 ila 10 yıl içinde yok olma riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtiyor.