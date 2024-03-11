Uzmanlar açıkladı: O tarafına doğru yatan mide yanması nedir unutuyor… Nöroloji alanında uzmanlaşan kişiler, geceleri mide yanması şikayeti olanlar için açıklama yaptı. Gece uyurken o tarafınıza doğru yatmak mide yanmasının devası olabiliyormuş…

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Gece uyurken hangi tarafa uyumayı tercih ediyorsunuz? Uyuduğunuz tarafa göre hali hazırda bulunan sağlık sorunlarınız üzerinde etkileri olabilir.

Tabii hangi tarafa uyumanız gerektiğine dair her ne kadar tek bir cevap bulunmasa da alanında uzmanlaşmış isimler tarafından bazı öneriler bulunmaktadır.

Özellikle de kaliteli bir hayat için iyi bir uyku çekmek gereklidir. Uykunun, vücudun kendini tamamen yenilediği bir süreç olmasından ötürü insanların gelişimi için en önemli bölümüdür.

Gece uyurken yaşanan bu sıkıntılar birçok kişinin ortak şikayetleri arasındadır. En yaygın şikayetler arasında olan mide yanması şikayeti gelir.

O tarafa yatmak doğal bir çözüm olabilir…

Uzmanların yatış pozisyonları hakkında çeşitli önerileri bulunur. Bu öneriler arasında mide yanması şikayetinin giderilmesi içinde bir yol bulunur.

Uzmanlar, sağ tarafta uyumanın iç organlar üzerindeki baskıyı artırdığını, bu da mide ekşimesi veya gastroözofageal reflü hastalığı olanların yanı sıra hamile kadınlar için bu tür dinlenmelerden kaçınmanın daha iyi olduğu anlamına geldiğini belirtti.

Ayrıca sağ tarafa uyumak omuz kuşağı ağrısı çekemler içinde uygun bir yatış pozisyonu değildir.

İşte sağlığınızı olumsuz yönden etkileyen bu sebeplerden ötürü sol tarafınıza doğru uyumanız daha sağlıklı ve sorunsuz bir uyku çekmenizi sağlayacak.