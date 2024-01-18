Uzmanlardan kritik uyarı: Çocuklarınıza bu cümleleri sakın söylemeyin! Birçok ebeveynin sıkça kullandığı bu cümlelerin aslında hiç söylenmemesi gerekiyormuş. Uzmanlar söylenmemesi gereken bu 5 cümle için uyarıda bulundu.

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Çoğu ebeveynin sıkça söylediği bu cümlelerin çocukların psikolojisi açısından kötü etki yarattığına dair açıklamalar yapıldı. Belki de çoğumuzun duymaya alışık olduğu bu cümleler çocukların gelişiminde olumsuz etkilere yol açıyor.

Çocuk psikologlarına göre ebeveynlerin çocuklarına söylememesi gereken cümleler bulunuyor. Uzmanlara göre çocuğunuzla iletişim kurarken kullandığınız bazı ifadeler, onların duygularını bastırmasına neden olabiliyor.

İşte, uzmanların tavsiyeleriyle çocuklarınıza söylememeniz gereken o 5 cümle...

1-Ağlamayı bırak/ Ağlama

Çocuğunuz ağladığında ona, duygularını bastırmaması yönünde tavsiyelerde bulunmak isteyebilirsiniz. Ancak uzmanlara göre, çocukların duygularını ağlayarak ifade etmeleri oldukça doğal ve sağlıklı bir davranıştır.

2-İyisin/ Bir şey yok

Çocuğunuzu sakinleştirmek amacıyla "her şeyin yolunda olduğunu" ifade etmek isteyebilirsiniz; ancak kullanılan ifadeler, çocuğunuzun duygularını ciddiye almadığınız izlenimini uyandırabilir. Olay sizin için "küçük" olsa bile, çocuğunuzun bakış açısını önemseyerek iletişim kurmaya çalışmak önemlidir.

3-Sana söylemiştim

Çocuğunuzu sakinleştirmek için "her şeyin yolunda olduğunu" ifade etmek isteyebilirsiniz; ancak kullanılan ifadeler, çocuğunuzun duygularını ciddiye almadığınız izlenimini uyandırabilir. Olay sizin için "küçük" görünse bile, çocuğunuzun bakış açısını önemseyerek iletişim kurmaya çalışmak önemlidir.

4-Korkma/ Korkacak bir şey yok

Bu tür ifadeler, çocukların kendi başlarına kaldıklarında ve korkularıyla yüzleştiklerinde kendilerini yalnız hissetmelerine neden olabilir. Çocuğunuza korkmamasını söylemek yerine, korkularını aşmalarına yardımcı olacak yönlendirmelerde bulunmaya çalışın.

5-Hadi neşelen/ Mutlu görün biraz

Çocuğunuz üzgünken "Hadi neşelen" demek görünüşte masum bir ifade gibi gelebilir. Ancak uzmanlara göre, bu ifade, "Üzgün olmak iyi değildir, her zaman mutlu olmak zorundasın" mesajını iletiyor.