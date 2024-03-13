Vakum gibi çekiyor, cildi pürüzsüz yapıyor! Sadece 2 malzeme ile hazırlanan mucizevi maske… Cilt sorunları birçok kişinin yaşadığı ortak sorunların başında yer alır. Sivilce, siyah nokta, kuruluk, leke gibi birçok sorun yaşadığımız cildimiz için uygulayabileceğimiz birçok doğal yöntem mevcuttur. İşte, cildiniz için vakum etkisi yaratacak o mucize maske…

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Özellikle kadınlar için cilt sorunları zaman zaman can sıkıcı olabilir. En sık karşılaşılan cilt sorunları arasında ise sivilceler ve siyah noktalar yer alır. Çoğu kişinin muzdarip olduğu bu sorunlardan kurtulmak için ise birçok yöntem bulunur.

Cilt yapısı üzerinde meydana gelen bu sorunların belki de kurtulması en güç olanı siyah noktalardır. Çeşitli yöntemlerin uygulandığı siyah noktalar bazı zamanlarda inatçı bir hal alabilir.

Siyah noktalar, genellikle gözeneklerin tıkanması sonucunda ortaya çıkar. Cildin doğal yağ üretiminden kaynaklanan sebum, gözeneklerde birikerek ölü deri hücreleri, kir ve diğer dış etkenlerle karışır.

Bu karışım ise gözenek içinde bir tıkanıklığa neden olur ve hava ile temas ettiğinde oksitlenir.

Cilt üzerinde oksitlenmiş yağ, siyah renk alarak siyah nokta olarak adlandırılan küçük lekeleri oluşturur. Siyah noktalar genellikle T bölgesi olarak adlandırılan alın, burun ve çene gibi yağ bezlerinin yoğun olduğu bölgelerde daha sık görülür.

Siyah noktaları vakum gibi çeken tarif…

Cildinizde oluşan siyah noktalar için türlü maske veya krem gibi ürünleri rafa kaldıracak doğal bir yöntem bulunur. Sadece iki malzeme ile hazırlayacağınız bu maske ile siyah noktaları adeta vakum gibi çekecek ve sıkı gözeneklere sahip olacaksınız.

Karbonat ve limon, siyah noktaların doğal ve etkili bir şekilde temizlenmesi için kullanılan en etki doğal yöntem olarak öne çıkar. Bu güçlü kombinasyon, cildin ölü deri hücrelerinden arındırılmasına, gözeneklerin temizlenmesine ve siyah noktaların azalmasına yardımcı olur.

Karbonat, cildin üst tabakasındaki ölü hücreleri nazikçe temizleyerek siyah noktalar için etkili bir çözüm sunar. Aynı zamanda, gözenekleri açarak cildin nefes almasına ve temizlenmesine yardımcı olur.

Limon ise doğal bir asit içerir ve cildin pH dengesini düzenlemede de oldukça etkili bir sonuç sunar. Limonun içinde bulunan C vitamini, cildin yeniden canlanmasına ve lekelerin azalmasına yardımcı olan doğal bir silahtır.

Bu mucize karşımı hazırlamak için ise ihtiyacınız olan, bir kase içinde bir çay kaşığı karbonat ve ile birkaç damla taze limon suyunu karıştırmak. Karışıma, yoğun bir kıvam elde edene kadar limon suyu ekleyebilirsiniz.

Karışımı elde etmenizin ardından cildinizi iyice temizledikten sonra mucizevi maskeyi siyah nokta problemi olan bölgelere ya da dilediğiniz gibi genel yüz bölgenize uygulayın. Dairesel hareketlerle nazikçe masaj yapın ve 10-15 dakika kadar bekleyin.

Bu sürenin hemen ardından maskeyi iyice duruladıktan sonra cildinizi nemlendirici ile destekleyin. Bu maskeyi haftada bir veya iki kez uygulamak, siyah noktaların azalmasına ve cildin canlanmasına yardımcı olur.