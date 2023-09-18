Valilik duyurdu! Kamuda mesai saatleri değişti Bilecik Valiliği yaptığı açıklama ile kamuda mesai saatlerinin değiştiğini duyurdu. İşte o açıklama..

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Bilecik Valiliği tarafından yapılan açıklama ile kamuda mesai saatlerinin değiştiği duyuruldu.

Yapılan duyuruda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 100'üncü maddesine göre şehirde uygulanacak mesai saatlerinin değiştiği belirtildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada;

“18 Eylül 2023 Pazartesi gününden geçerli olmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 100'üncü maddesine göre ilimizde uygulanacak mesai saatleri sabah 09.00-12.30 ve öğle 13.30-18.00 olarak uygulanacaktır.

Bazı kurum ve kuruluşlar için özel kanun ve talimatlarla tespit edilmiş olan mesai saatlerinin uygulanmasına ilişkin esaslar saklıdır" ifadelerine yer verildi.