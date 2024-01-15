Vatandaşa müjde: Ücretsiz ulaşım başladı! Resmen kapıdan alıp kapıya bırakıyor Ankara’nın o ilçesinde yaşayan vatandaşlar yaşadı. Böyle hizmet daha önce görülmedi. Belediye ücretsiz ulaşımı başlattı. Kapınızdan alacak ve kapınıza geri bırakacak.

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Ankara'nın Sincan ilçesinde hizmet anlayışına yepyeni bir boyut kazandıran Sincan Belediyesi, vatandaşlarına sınırsız kolaylık sunuyor.

Ücretsiz Pazar Servisleri projesi ile başlayan bu devrim niteliğindeki hizmet, bölge sakinlerine pazar yerine ücretsiz ulaşım sağlıyor.

Artık vatandaşlar, pazar yerine ücretsiz servislerle kolaylıkla ulaşabilecek, alışverişlerini hızlı ve konforlu bir şekilde gerçekleştirebilecekler.

Kapıdan alıp kapıya bırakıyor

Ücretsiz Pazar Servisleri, bölge halkına evlerinden alınıp pazar yerine taşıyor. Aynı şekilde Pazar dönüşü poşetlerle mağdur olmamak adına pazar yerinden alıp kapının önüne kadar bırakıyor.

Sincan Belediyesi tarafından belirlenen güzergahlar üzerinde hizmet veren Ücretsiz Pazar Servisleri, pazar yerlerinde ring atarak vatandaşlara hizmet sunuyor.

Pazar alışverişlerini tamamlayan vatandaşlar, bu servisleri kullanarak evlerine rahatlıkla ulaşabiliyor. Bu hizmet aynı zamanda poşet taşıma derdini de ortadan kaldırıyor.