Cuma namazının hükmü nedir? Din İşleri Yüksek Kurulu yanıtladı.. Cuma namazının hükmü nedir sorusu vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. İşte merak edilen bu sorunun yanıtı..

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Cuma namazı hakkında merak edilen birçok soru vatandaşlar tarafından yanıt arıyor.

En çok merak edilen sorular arasında ise "Cuma namazının hükmü nedir?" sorusu yer alıyor.

Vatandaşlar bu sorunun cevabını öğrenmek için soruyu Din İşleri Yüksek Kurulu'na sordular.

Din İşleri Yüksek Kurulu bir çok kişi tarafından merak edilen bu soruya verdiği cevap ile vatandaşları bilgilendirdi.

İşte merak edilen bu soruya Din İşleri Yüksek Kurulu'nun verdiği yanıt..

Soru

Cuma namazının hükmü nedir?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun yanıtı

Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır.

Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.