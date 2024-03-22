Veliler hazır olun! MEB yeni kararı açıkladı; Artık böyle olacak Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlere yönelik şiddeti önlemek ve okullardaki düzeni sağlamak amacıyla önemli bir adım atıyor. İşte yeni karar…

ensonhaber.com

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlere yönelik şiddeti önlemek ve okullardaki düzeni sağlamak adına önemli bir adım atmaya hazırlanıyor.

Son açıklamalara göre, öğretmenlerle görüşmek isteyen velilerin randevu alması artık zorunlu hale gelecek.

Okullarda yaşanan öğretmene yönelik şiddet olaylarını ve giriş çıkışlardaki düzensizlikleri önlemek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı, MHRS randevu sistemi benzeri bir uygulamayı okullara getiriyor.

Bu uygulama ile birlikte, velilerin öğretmenlerle görüşmek istedikleri zaman önceden randevu almaları gerekecek.

Randevu nasıl alınacak?

Okul internet siteleri üzerinden gerçekleştirilecek bu yeni uygulama, velilerin öğretmenlerle görüşme süreçlerini daha organize ve verimli hale getirecek.

Artık veliler, öğretmenlerinin randevu çizelgelerindeki boş gün ve saatlere göre online randevularını oluşturabilecekler.

E-devlet bilgileriyle giriş yapılabilen bir platform üzerinden gerçekleşecek olan bu randevu sistemi, velilere kolaylık sağlayacak.

Daha önce aldıkları randevuları sistem üzerinden görüntüleyebilecek ve istedikleri takdirde iptal edebilecekler.

Okul idareleri de bu yeni uygulama ile ilgili olarak öğretmenlere randevu saatleri, boşlukları ve düzenleri hakkında bilgilendirmeler yapacaklar.

Böylelikle, hem velilerin hem de öğretmenlerin randevu süreçleri daha düzenli ve şeffaf bir şekilde yönetilecek.